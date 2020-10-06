الرعيض: “الكبير” تهرب من الإجابة على عدة تساؤلات أثناء الإحاطة

أكد عضو مجلس النواب الموازي بطرابلس محمد الرعيض، أمس الثلاثاء، أن موقف محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير كان ضعيفا جدا أثناء الإحاطة، مشيرا إلى أن كلامه بعيد كل البعد عن الواقع.

وأوضح الرعيض، في تصريح صحفي، أن المجلس قد طلب من المحافظ البعد عن المناكفات والصراعات، وحلحلة إشكاليات المواطن من سعر الصرف وإصلاح الخدمات المصرفية بصفة عامة. وأضاف الرعيض أن الصديق الكبير بدلاً من أن يتحدث عن المركزي ومشاكله توجه إلى سلبيات الحكومة، مشيرا إلى هروبه من الإجابة على عدة تساؤلات.

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