حلم الخلافة العثمانية والإخوان المسلمين تحالف يهدد الخارطة الليبية

نظم مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، مؤتمرا حول تأثير الدور التركي على منطقة الشرق الأوسط، مساء أمس الثلاثاء، حضره لفيف من الكتاب والمتخصصين في الشأن التركي.

جاء المؤتمر تحت عنوان “التدخلات التركية في الشرق الأوسط وأثرها على السلم العالمي”، حيث ناقش التدخلات التركية في ليبيا وخطورتها على الشرق الأوسط.

وأكد الكاتب الصحفى إيمانويل رازاڤي، مدير تحرير موقع “جلوبال جيو نيوز” الأوروبي، في كلمته، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتبط ارتباطا وثيقا بجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن تركيا لم تكن أبدا بلدا ديمقراطيا في عهد هذا الرئيس، مضيفاً: أن ما يفعله أردوغان أصبح خطراً على المنطقة بأسرها بسبب ارتباطه ودعمه لجماعة الإخوان الإرهابية؟

وأشار “رازافي”، إلى أن جماعة الإخوان كانت تمثل دولة داخل الدولة المصرية وكانوا يحاولون بشتى الطرق السيطرة على السلطة وإقامة الخلافة العثمانية داخل مصر وهذه كانت سياسة “أردوغان”.

وأوضح “رازافي”، أن “أردوغان” ضعيف على المستوى الداخلي، ويتضح ذلك الأمر خلال آخر 4 سنوات لأن الدولة التركية تشهد انقساماً في الداخل بين مؤيد ومعارض، لأنه يسعى للتدخل والتسلل إلى أوروبا والتدخل في الشئون الداخلية للبلاد.

ومن جانبه، قال الكاتب المصري الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لديه خطة للتدخل في ليبيا عسكريًا والذى بدأها في أواخر عام 2019، بعد عقده لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بالتعاون المشترك بينه وبين حكومة السراج في نوفمبر 2019، مضيفاً: “أن خطة أردوغان تهدف لتدمير خريطة ليبيا إلى الأبد”.

وفي السياق نفسه، قال الكاتب الصحفي الفرنسي إيڤ تريار، مدير تحرير صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح واضحا لدي الجميع بأن لديه خطط مستقبلية لغزو عدد من الدول ويعتبر نفسه سلطان، مضيفاً: “أن أردوغان يريد أن يتدخل في جبهات مختلفة حتي يظهر أمام العالم بأنه زعيم كبير، ويريد أن يغزو الدول”.

وأوضح الكاتب الفرنسي، أن “أردوغان” لديه أطماع توسعية في إفريقيا ويريد غزو القارة من بوابة ليبيا، مشيراً إلى أن فرنسا اليوم تعاني بشكل كبير من التيار المتطرف والإرهابي، موضحًا أنه فرنسا احتاجت لوقت طويل حتي يري الجمهور حقيقة الأمور.

وأضاف إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضعيف وشعبيته تنهار داخل بلده، مؤكدا أن هناك صعوبة أن يجعل أردوغان سلطته تستمر على غرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحاً أنه يشعر أن أدروغان رجل ضعيف، إذا تم مقارنته بزعماء العالم، مؤكدا أن تركيا لا يمكن أن تدخل الاتحاد الأوروبي، موضحا أن تركيا هي بمثابة اليد المسلحة للجماعات المتطرفة في العالم.