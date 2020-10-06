عضو «الاستشاري» في حوار بوزنيقة: لم يتم طرح أسماء بعينها لتولي المناصب السيادية

زعم موسى فرج، عضو المجلس الدولة الاستشاري، المشارك في حوار بوزنيقة، أن جلسات الحوار في المغرب مع وفد مجلس النواب شهدت أجواء إيجابية، ولا توجد أي إشكالية حول منصب بعينه، خصوصا أن توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة تم في الجولة الأولى من جلسات الحوار.

وقال فرج، في تصريحات لموقع “عربي21” الممول من قطر وجماعة الإخوان المسلمين، أنه حتى الآن لم تتم مناقشة أو طرح أسماء بعينها لهذه المناصب، موضحًا أنه ستكون هناك آلية تسمح لكل من يرى في نفسه الكفاءة من الليبيين بالترشح وتقديم نفسه، وأنه سيتم الفرز الأولي في ضوء الاشتراطات التي تنص عليها التشريعات الليبية، ثم تتم المفاضلة على أساس المؤهلات والخبرة، على حد تعبيره.

وادعى أن الجلسات استؤنفت أمس الاثنين، لمزيد من التشاور حول معايير تولي المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، زاعما أن كل ما يتم من اتفاقات في المغرب سيكون تمريره بالنسبة لـ”الاستشاري” من خلال التصويت عليه في جلسة عامة للمجلس، ثم تحسم هذه الخيارات في ملتقى الحوار السياسي الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة.

ووقعت الأطراف الليبية المشاركة في الجولة الثانية من الحوار الذي احتضنته مدينة بوزنيقة، اليوم الثلاثاء، على اتفاق بوزنيقة لتوزيع المناصب السيادية.

وشارك في اجتماعات الجولة الثانية من الحوار، الذي انطقلت يوم الجمعة الماضي، وفدي مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وناقشا خلالها المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015.

وكان أدريس عمران، ممثل وفد البرلمان الليبي في «حوار بوزنيقة»، قد قال في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق بين وفدي مجلس النواب والدولة الاستشاري على الضوابط الشاملة لاختيار قيادات وشاغلي المناصب السيادية في ليبيا.

وأوضح “عمران” خلال تلاوة البيان الختامي لحوار «بوزنيقة»، في المغرب، أن المباحثات اتسمت بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة إدراكا منهما بأهمية المناصب السيادية في ليبيا، والتغلب على الانشقاق الحالي.