تسجيل 75 إصابة جديدة بـ”كورونا” خلال الـ 48 ساعة الأخيرة في غريان

أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا ببلدية غريان، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، إضافة إلى 15 حالة شفاء.

وقالت اللجنة في بيانها رقم “9” عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إنها تسلمت نتائج 182 عينة للكشف عن فيروس كورونا من مختبر غريان، بواقع 91 عينة يوم الأحد، ومثلها يوم الإثنين.

وكان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الإثنين 05 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (212).

واستلم المركز عدد (4108) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1768) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (85) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1400) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (101) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (134) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (46) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (112) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (91) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (45) عينة، مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (11) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (1) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد ( 3077 ) عينة سالبة، عدد (1031) عينة موجبة (769 جديدة + 262 مخالطة)”.