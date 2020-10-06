مصباح دومة: قدمنا في «بوزنيقة» ما لدينا من حلول توافقية لتوحيد المؤسسات السيادية

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إن وفد البرلمان الليبي قدم ما لديه من حلول توافقية لتوحيد المؤسسات السيادية في ليبيا لرفع المعاناة عن المواطن.

وأضاف دومة، في تصريح مع قناة “الحدث” الإخبارية، عقب لقاءات بوزنيقة المغربية، إن الوفد رفض وجود الأحزاب والجماعات والكيانات السياسية، والتمسك بضوابط وسد الثغرات أمام كل من تورط في الفساد أو إهدار المال العام.

وأشار إلى أنه تم وضع الكثير من المعايير للوصول إلى شخصيات مستقلة قادرة لإدارة الموسسات السيادية وتوسيع قاعدة المشاركة لكل الليبين، مؤكدا أن هذه التوافقات سيتم تقديمها إلى مجلسي النواب والدولة الاستشاري للفصل بالقبول أو الرفض أو التعديل.

ووقعت الأطراف الليبية المشاركة في الجولة الثانية من الحوار الذي احتضنته مدينة بوزنيقة، الثلاثاء، على اتفاق بوزنيقة لتوزيع المناصب السيادية.

وشارك في اجتماعات الجولة الثانية من الحوار، الذي انطقلت يوم الجمعة الماضي، وفدي مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وناقشا خلالها المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015.

وكان أدريس عمران، ممثل وفد البرلمان الليبي في «حوار بوزنيقة»، قد قال في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق بين وفدي مجلس النواب والدولة الاستشاري على الضوابط الشاملة لاختيار قيادات وشاغلي المناصب السيادية في ليبيا.

وأوضح “عمران” خلال تلاوة البيان الختامي لحوار «بوزنيقة»، في المغرب، أن المباحثات اتسمت بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة إدراكا منهما بأهمية المناصب السيادية في ليبيا، والتغلب على الانشقاق الحالي.