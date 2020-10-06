غريان تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا في يومين

أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا ببلدية غريان، الأربعاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ48 ساعة الماضية، إضافة إلى 15 حالة شفاء من الفيروس.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنها تسلمت نتائج 182 عينة للكشف عن فيروس كورونا من مختبر غريان، 91 عينة يوم الأحد، ومثلها يوم الإثنين. وأضافت أنه تبين من خلال التحاليل إيجابية 31 عينة الأحد الماضي، موزعة بواقع 15 حالة جديدة و16 حالة مخالطة، علاوة على تسجيل ست حالات شفاء من الفيروس، كما أثبتت نتائج عينات يوم الإثنين إيجابية 44 عينة بينها 26 حالة مخالطة و18 حالة جديدة، إضافة إلى تماثل تسع حالات للشفاء.

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