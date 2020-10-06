هون.. المجلس البلدي الجفرة يلوح باستقالة جماعية

أفاد مصدر من داخل المجلس التسييري لبلدية الجفرة، أن أعضاء المجلس يعتزمون تقديم استقالتهم بشكل كامل، احتجاجًا على تردي الأحوال المعيشية في كافة مدن البلدية وقراها ، وعدم استجابة “الحكومة الليبية” -الواقعة في نطاقها البلدية- لمطالبهم، من خلال المراسلات الموجهة إليها.

وأضاف المصدر أن حياة المواطن أصبحت على المحك، وسط تدني مستوى الخدمات الضرورية، وفي مقدمة الأزمات انقطاع الكهرباء وبالتالي المياه لأيام عدة ، وشح الوقود من بنزين وديزل ومؤخراً إنعدامه، وما ينجم عن ذلك من إزدحام في الطوابير وما يصاحبها من توتر ومشادات أمام المحطات ونزاعات، وإغلاق العديد من المخابز لأبوابها، وجفاف المحاصيل الزراعية وهلاك كميات كبيرة من التمور وغير ذلك من مشاكل وأزمات لا نهاية لها .

كما سيقوم شباب وأهالي مدينة ودان، بإغلاق الطرق المؤدية إلى مدن الجنوب والغرب والشرق أمام شاحنات نقل البضائع والوقود، يوم غد الأربعاء -وفق مصادر إعلامية- ، فيما سيسمح للمسافرين من العائلات أو المرضى فقط بالعبور، في مواصلات لاحتجاجات انطلقت في المدينة منذ أيام .

ويشار إلى أن عدد من المراكز الصحية، وأقسام المستشفيات في مدن بلدية الجفرة -“هون وسوكنة وودان وزلة والفقهاء”-، مهددة بالتوقف عن العمل، الأمر الذي يتسبب في تزايد أعداد الإصابات بوباء كورونا ، كما يلاحظ بشكل ملفت، تكدس القمامة على الطرقات العامة، وفي المكبات المرحلية، والأحياء السكنية، وانتشار “الفأر الأمريكي” الذي يهدد ما تبقى من الانتاج الزراعي بسبب النقص الحاد في وقود شاحنات الديزل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية