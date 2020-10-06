تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الكفرة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية في الكفرة في وقت متأخر الثلاثاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها عنصر طبي مساعد يعمل بقسم العزل في المدينة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسملت خمس عينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية عينتين وإيجابية ثلاث، إضافة إلى تماثل ثلاث حالات للشفاء، ووفاة حالة واحدة جراء الإصابة بالفيروس.

– 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» و22 حالة شفاء في الكفرة

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في المدينة منذ ظهر في ليبيا مارس الماضي، إلى 248 حالة، بينها 165 حالة نشطة، و27 حالة وفاة.

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