“المنتصر” يعول على الإخوان المسلمين في تولى رئاسة الحكومة الجديدة

برز اسم رجل الأعمال المصراتي محمد عبداللطيف المنتصر، من مدينة مصراتة، والمعروف بولائه لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يسعى من خلالها كسب ثقة تركيا وقطر في تولي رئاسة الحكومة المقبلة، والمنضوية تحت المجلس الرئاسي الجديد، والمفترض إعادة تسميته وفق هيكلته الجديدة خلال الشهر الجاري.

وظهر ذلك من خلال اللقاء الذى جمعه مؤخرا بالسفير القطري لدى ليبيا محمد بن ناصر آل ثاني في إسطنبول بتركيا، في محاولة منه للحصول على دعم قطري يمنحه أبعاد منافسية من التيارات والجماعات المقربة من قطر، كما أن المنتصر يعد من رجال الأعمال المقربين من رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، والذي يعول على ترشحيه، فضلا عن لقاءاته مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية قبل عامين تؤكد ارتباطه وتواصله مع الإخوان المسلمين .

وبدأ المنتصر حياته العملية كمصرح جمركي، ومن بعدها وخلال تعويض وتسوية مالية تحصل عليها، أسس من خلاله شركة خدمات نفطية تحصلت على امتيازات من رئيس المؤسسة الليبية للنفط الأسبق “شكري غانم”، ومن خلالها كوّن ثروة مالية طائلة .

وتولى “المنتصر” مندوب مصراتة في المجلس الانتقالي بعد 2011، وهو لا يملك أي خبرة سياسية ولم يتدرج في مؤسسات الدولة، كما كلفه وزير الداخلية المفوض فى حكومة الوفاق غير المعتمدة “فتحي باشاغا ” بتمثيله مؤخرا في حوار جنيف قبل أسابيع قليلة، غير أنه أنقلب على باشاغا وسمى نفسه من ضمن قائمة المستقلين المشاركين في حوار جنيف بتزكية من رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز .

ويتردد المنتصر بشكل منتظم على تركيا في محاولة منه لتقديم نفسه مرشحا توافقيا في مصراتة و غرب ليبيا، كما أنه التقى “علي الصلابي” أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين في ليبيا وخارجها في محاوله منه للحصول على دعمه وإقصاء خصومه، وبات رجلا مقربا ومرشحا من جماعة الإخوان المسلمين.

وفي أغسطس 2015، قدم المجلس البلدي لمدينة مصراته لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (برناندينو ليون) قائمة مرشحيه لمنصب رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة وكان المنتصر على رأس هذه القائمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24