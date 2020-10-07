أشرف الشح: «تمخض الجبل فولد فأراً انتهت اجتماعات بوزنيقة بتبادل محاضر  للمصادقة»

علق أشرف الشح، المستشار السابق لـ«مجلس الدولة الاستشاري»، على البيان الختامي للجولة الثانية من حوار «بوزنيقة»، في العاصمة المغربية الرباط.

وقال أشرف الشح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” تمخض الجبل فولد فأراً، انتهت اجتماعات بوزنيقة بتبادل محاضر للمصادقة عليها”.

وتابع:” السؤال هو إلى أين ستذهب مجموعة عقيلة صالح لطبرق أم طرابلس، وكيف يتفق “المشري” مع الأقلية وترك الغالبية، ما أرادوا اتفاقا وأنما أرادوا الهروب من الدعوات للانتخابات.

ووقعت الأطراف الليبية المشاركة في الجولة الثانية من الحوار الذي احتضنته مدينة بوزنيقة، الثلاثاء، على اتفاق بوزنيقة لتوزيع المناصب السيادية.

وشارك في اجتماعات الجولة الثانية من الحوار، الذي انطقلت يوم الجمعة الماضي، وفدي مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وناقشا خلالها المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015.

وكان أدريس عمران، ممثل وفد البرلمان الليبي في «حوار بوزنيقة»، قد قال في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق بين وفدي مجلس النواب والدولة الاستشاري على الضوابط الشاملة لاختيار قيادات وشاغلي المناصب السيادية في ليبيا.

وأوضح “عمران” خلال تلاوة البيان الختامي لحوار «بوزنيقة»، في المغرب، أن المباحثات اتسمت بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة إدراكا منهما بأهمية المناصب السيادية في ليبيا، والتغلب على الانشقاق الحالي.