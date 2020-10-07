“أمن بنغازي”: تنفيذ عملية أمنية لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون

قالت مُديرية أمن بنغـازي إنها استطاعت والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، فرض هيبة الدولة وسيادة القانون في المدينة، عبر عملية أمنية مشتركة وذلك عقب إعلان وزير الداخلية المُستشار إبراهيم بوشناف لإطلاق الخطة الأمنية المشتركة وصدور التعليمات وبتوجيهات مُباشرة من قبل مُدير أمن بنغـازي-رئيس الغُرفة الأمنية المشتركة بنغـازي “العميد عادل عبدالعزيز” ، ورئيس الخطة -رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي المُقدم أشرف جُمعة الفايدي.
وأوضح مكتب الإعلام الأمني أنه فور ورود التعليمات من قبل وزير الداخلية تم دعم قوات الشُرطة المشاركة بالخطة الموضوعة من قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغـازي وتحريات وزارة الداخلية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي، فتحركت هذه القوات المشتركة لمواقعها وفق سياق الخطة الموضوعة بتقسيم المدينة إلى مربعات أمنية .
وأضاف المكتب في منشوره أنه خلال ساعات قليلة تم الانتشار والسيطرة على الأوضاع وبسط الطمأنينة بالمناطق-حسب ما ورد في منشور المكتب- الذي أشار أيضاً إلى أنه في إطار الخطة المعنية تم تحريك قوة مشتركة لتمشيط مختلف المربعات ، التي عملت على إظهار القوة وفرض هيبة الدولة والقانون، الأمر الذى لاقى إرتياحاً وقبولاً في نفوس المواطنين.
وأكد مكتب الإعلام الأمني على ااستمرار الحملات الوقائية لتوفير الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة، مشيداً بجهود قوات الشُرطة المشتركة بالمربعات ومساندتها للعملية الأمنية بالمناطق .
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