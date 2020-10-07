“أمن بنغازي”: تنفيذ عملية أمنية لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون

قالت مُديرية أمن بنغـازي إنها استطاعت والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، فرض هيبة الدولة وسيادة القانون في المدينة، عبر عملية أمنية مشتركة وذلك عقب إعلان وزير الداخلية المُستشار إبراهيم بوشناف لإطلاق الخطة الأمنية المشتركة وصدور التعليمات وبتوجيهات مُباشرة من قبل مُدير أمن بنغـازي-رئيس الغُرفة الأمنية المشتركة بنغـازي “العميد عادل عبدالعزيز” ، ورئيس الخطة -رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي المُقدم أشرف جُمعة الفايدي.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أنه فور ورود التعليمات من قبل وزير الداخلية تم دعم قوات الشُرطة المشاركة بالخطة الموضوعة من قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغـازي وتحريات وزارة الداخلية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي، فتحركت هذه القوات المشتركة لمواقعها وفق سياق الخطة الموضوعة بتقسيم المدينة إلى مربعات أمنية .

وأضاف المكتب في منشوره أنه خلال ساعات قليلة تم الانتشار والسيطرة على الأوضاع وبسط الطمأنينة بالمناطق-حسب ما ورد في منشور المكتب- الذي أشار أيضاً إلى أنه في إطار الخطة المعنية تم تحريك قوة مشتركة لتمشيط مختلف المربعات ، التي عملت على إظهار القوة وفرض هيبة الدولة والقانون، الأمر الذى لاقى إرتياحاً وقبولاً في نفوس المواطنين.

وأكد مكتب الإعلام الأمني على ااستمرار الحملات الوقائية لتوفير الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة، مشيداً بجهود قوات الشُرطة المشتركة بالمربعات ومساندتها للعملية الأمنية بالمناطق .

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