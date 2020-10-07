مديرية أمن بنغازي وبالتعاون مع قسم المرور والتراخيص يتخذ قرارات حاسمة تجاه السيارات المخالفة بالمدينة

أصدر مدير أمن بنغـازي، العميد عادل عبدالعزيز، تعليماته لقسم المرور والتراخيص بضبط أي مركبة تتجول بالمدينة بدون مستندات رسمية وبدون لوحات ووضعها بالحجز القانوني وكذلك التشديد على إزالة الزجاج المعتم ومنع القيادة دون السن القانونية والكشف عن إجراءات الأجانب.

ووجه “عبد العزيز” تعليمات لقسم المرور والتراخيص بتفعيل أجهزة ضبط السرعة على الطرق وشدد على التقيد بالسرعة القانونية ومخالفة من تتجاوز سرعته 80 كم/س ، مع تنفيذ الخطة الأمنية المُرورية الشاملة على أرض الواقع والانتشار الأمني المُروري على كامل الطرق الرئيسية بالمدينة والتركيز بوضع أجهزة ضبط السرعة على الطريق السريع وطريق الساحل للحد من الحوادث على هذه الطرق التي يلقى فيها المواطنون حذفهم، ويصاب الكثير فيها إثر الحوادث والتي تسبب في معاناة بشرية لا حصر لها، وتتسبب في حالات الوفاة و العديد من الإصابات الناجمة من هذه الحوادث.

وكان قد صرح رئيس مكتب الإعلام الأمني بنغـازي النقيب أحمد ضوء المسماري بإصدار تعليمات عاجلة من قبل مدير أمن بنغــازي العميد عادل عبدالعزيز لرئيس قسم المرور والتراخيص بالقيام بهذه الحملات عاجلاً وتم دعم قسم المرور بأجهزة ضبط السرعة (الرادارات) وشدد على مخالفة كل من تجاوز السرعة القانونية والنظر إلى هذه المسألة بشكل جاد ليعيد إلى الطرقات الأمن والأمان، وليوقف نزيف الدم ولحماية الأرواح والخسائر المادية.

وأكد المسماري أن مُديرية أمن بنغــازي أطلقت حملات مرورية مُكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وأضاف قائلاً : “كذلك من ضمن المخالفات استعمال الهاتف المحمول وعدم التقيد بالسرعة القانونية وعدم استخدام حزام الأمان، وضبط أي سائق لم يتجاوز السن القانوني لقيادة المركبة، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل المركبات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحمة مرورية بالطرق.

وأضاف “المسماري”: “مُديرية أمن بنغــازي مُستمرة في هذه الحملات وسيتم التركيز على جميع الطرق الرئيسية بالمدينة دون استثناء للحد من الحوادث المرورية ، و رصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها ، ومخالفة كل من يتعدى على القواعد والقوانين المرورية”.