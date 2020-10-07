نجاة «معاذ الخطاب» التابع لمليشيا «قوة مكافحة الإرهاب» من عملية تصفية بالعجيلات

أفاد مراسل “الساعة 24” بأن المدعو معاذ بشير عبدالجليل محمد الحجاجي، والمعروف “معاذ الخطاب” من مواليد مارس 1996 ومن سكان العجيلات، نجا من محاولة تصفية بعد ما تم استهدافه من قبل مسلحين أثناء تواجدة أمام منزله وكانت الإصابة على مستوي البطن، ليلة أمس الثلاثاء 6 أكتوبر .

يذكر أن “معاذ الخطاب” يتبع مليشيا ما تعرف “قوة مكافحة الإرهاب” والمنضوية تحت مليشيا “قوة حماية العجيلات” لدي المجلس العسكري العجيلات.

ويعد “الخطاب” مواليا إلى مجالس الشورى، وشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محاور طرابلس منذ أبريل 2019 من ضمن الحشد المليشياوي الموالى إلى تركيا .

وألقى القبض عليه من قبل مليشيا “قوة الردع” الخاصة في فبراير 2020 وسجن في امعيتيقة وأخلى سبيله في 15 يوليو 2020.