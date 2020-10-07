تاجوراء.. “3” شبان يضرمون النار في عامل “نيجيري” حتى الموت

أوردت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية خبر قيام مجموعة من الشباب بقتل عامل “نيجيري الجنسية” بحرقه حتى الموت ، فبعد حضور أحد المواطنين لمركز شرطة وادي الربيع وإبلاغه عن قتل عامل أجنبي يعمل لديه بمصنعه الكائن في الأربع شوارع الكهرباء، بضاحية “تاجوراء”-شرقي العاصمة طرابلس وقد أفاد باقتحام “3” شبان للمكان وبوجود عدد من العمال -من دول أفريقية- كانوا يؤدون عملهم بالمصنع، قام هؤلاء الأشخاص وبعد فرار العمال وبقاء أحدهم، بقتله عبر سكب مادة البنزين عليه وإضرام النار في جسده حتى الموت.

وأضافت الوزارة في منشورها أنه على أثر الواقعة فالبلاغ، بدأ أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن تاجوراء بالتحري لضبط المجرمين.. وبعد التتبع وجمع المعلومات تم لوحظ تردد عدد “3” أشخاص على إحدى المصحات، لغرض تلقي العلاج بسبب تعرضهم لحروق بأجسادهم.. وبعد جمع كافة المعلومات تم ضبط الجناة وهم المدعو “ح.ع.م” ليبي الجنسية مواليد 1981 ، والمدعو “م.ف.د” ليبي الجنسية مواليد 1986 ، والمدعو “ع.ع.أ” ليبي الجنسية مواليد 1985 وثلاثتهم يقيمون في تاجوراء.

وخلص منشور الوزارة إلى القول بإنه بعد ضبط الشبان الثلاثة، تم استدعاء الشهود الذين كانوا يقيمون مع المجني عليه وهم شخصان من دول أفريقية ،فتم التعرف على الجناة المذكورين من قبل الشهود.. وبعد الاستماع للشهود والتحقيقات اعترف المتهمون بارتكابهم للجريمة، لتتم إحالتهم إلى مركز شرطة وادي الربيع للاختصاص المكاني للواقعة الذي بدوره أحالهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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