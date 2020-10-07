الجفرة.. مساعٍ تطوعية شبابية لحل أزمة مياه الشرب

متابعة/218

في إطار نشر ثقافة العمل التطوعي على مستوى مدن بلدية الجفرة وفي خطوة توأمة بين فرقة العمل التطوعي بمدينة هون “حملة شوارعنا” وفرقة العمل التطوعي بمدينة سوكنة – قامت فرقة هون بزيارة عمل ودعم بكل أنواعه إلى مدينة سوكنة للتعاون في مشروع مد خط مياه الشرب من البئر الرئيسي إلى خزان “شجَّار” بطول حوالي 3 كم من أجل إنهاء أزمه المياه التي تعاني منها كل مدن الجفرة-حسب ما أفاد به منسق فرقه العمل التطوعي بهون “السنوسي علي الأمين”.

وأضاف “الأمين” أن الفريقين -في هون وسوكنة- اتفقا علي العديد من النقاط التي من شأنها أن تؤدي إلى النتائج المرجوة بجودة عالية في زمن قياسي، حاثاً شباب العمل التطوعي في المدينتين الجارتين لتكثيف الجهود والوقوف كتفاً بكتف لحل هذه الأزمة لاسيما في ظل غياب أي دعم من الحكومة والمجلس البلدي الذي ليس لديه أي إمكانيات مع تهميش الجهات المسؤولة العليا بالحكومة.

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