غوتيريش يطالب بالإنهاء الفوري والدائم للإغلاق المفروض على إنتاج النفط في ليبيا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، بضرورة الإنهاء الفوري والدائم وغير المشروط للإغلاق المفروض على إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، مبينا أنه كان له آثار أرهقت الاقتصاد.

وأوضح غوتيريش، خلال اجتماع رفيع المستوى عقده حول الأوضاع في ليبيا، أنه سيكون للمراجعة المالية الدولية التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم من مجموعة العمل الاقتصادية دور مهم في إيجاد الثقة اللازمة لإجراء نقاش مفتوح حول التخصيص الشفاف للموارد خلال الحوار الاقتصادي بين الليبيين.

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