“الحاج” يشن هجوما على ” بن عطية” ويهدد بفضحه أمام المواطنين

هاجم ناجي الحاج أحد إعلامي ما تسمى بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، متهما إياه بأنه أحد أسباب مشاكل الكهرباء التي أدت إلى خروج المواطنين في تظاهرات وصفها بـ “المسيسة”ضد تردي الأوضاع المعيشية والفساد . . على حد قوله .

وأوضح الحاج، في منشور له عبر صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أنه طالب بن عطية بشرح المشاكل التي يعانى منها بسبب طرح الأحمال، إلا أنه تفاجأ بأن ” بن عطيه” يوجه إليه تهمة الحصول على مال حرام جراء هذا الانتقاد .

وهدد الحاج بفضح ” بن عطية” أمام المواطنين و استغلال اصواتهم في ابتزاز المسؤلين، وأين تلاقى معهم؟، ومن طلب منه الوساطة مقابل التراجع عن مهاجمتهم؟ . وكان عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية اتهم ناجى الحاج بتلقي أموال حرام، بعد قيام الأخير بانتقاد بن عطية بسبب تسيس التظاهرات ضد حكومة الوفاق غير المعتمدة وفشلها فى إدارة الأزمة التى تمر بها البلاد منذ 2011 .

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