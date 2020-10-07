“جنائي بنغازي” يقبض على “4” متهمين بقتل مواطن إثر مشاجرة

أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغـازي، عن ضبط المتهمين المشتبه في تسببهم بقل مواطن إثر مشاجرة فيما بدا أولاً كنتيجة لحادث سير ، حيث أفاد القسم عبر منشور على صفحة المديرية بإحالة محضر جمع استدلال من مركز شُرطة قاريونس ممهوراً بتأشيرة وكيل النيابة العامة حيثُ تمت إحالة المحضر لأجل التوسع في الااستدلال في واقعة وفاة مواطن إثر حادث مروري ، كما تم الاستماع لأقوال المشكو فيهم .

وأضاف قسم البحث الجنائي بالمديرية بأنه تم استدعاء الشخصين المشكو فيهما من قبل ذوي المجني عليه كونهما كانوا معه ليلة واقعة الحادث وقد تشاجرا معه، فيما تبيَّن للقسم من خلال مرحلة جمع الاستدلال أن الشخصين المشكو فيهما قاما بإيصال المجني عليه لمنزله وهو في حالة نزيف من الأنف وأن المجني عليه أصر على عدم إسعافه بعد طلبه الذهاب لمنزله ليتم إسعافه من قبل ذويه ودخوله العناية بمستشفى 1200 سرير حيث توفي وهو تحت التنفس الصناعي.

وباشر أعضاء التحري والقبض بالقسم جمع المعلومات بعد الااستدلال الموسع في الواقعة وبالتنسيق مع مصادر جمع المعلومات بالقسم للتحري عن الأشخاص والمركبة، فأسفرت جهود الأعضاء بمعرفة الشخص الذي صدم المجني عليه بالسيارة بسبب مشاجرة بينهم على الطريق وبشهادة شخص حضر الواقعة، تم استحضار الشخص الذي قام بصدم المجني عليه وبعد التحقيق معه اعترف بما نسب إليه بتعمده صدم المواطن إثر مشاجرة بينهم جميعاً وقام رجال الأمن من ثم بايداع الشخص الذي يقود المركبة ومن معه في المشاجرة و وايداعهم جميعاً بالحجز القانوني وعرضهم على النيابة العامة.

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