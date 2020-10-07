“مركز الرقابة” يقفل مصحة في طرابلس بعد مخالفات “خطيرة” –((فيديو))

كشف مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية فرع طرابلس عن وجود خروقات وتجاوزات بمرفق طبي، بعد قيام عناصر المركز برفقة منتسبي نقطة جهاز الحرس البلدي بجولة تفتيشية على المصحات والمراكز الصحية والمستشفيات داخل بلدية عين زارة ، منطقة السبعة، منها مصحة الفؤاد لأمراض القلب والشرايين -الواقعة في “الفرناج” -حيث تبين من خلال الجولة أن التخلص من النفايات الطبية يتم بطريقة غير صحيحة ووجود معدات منتهية الصلاحية في مخزن المعدات الطبية و حجرة التعقيم ووجود أدوية و معدات منتهية الصلاحية في حجرة القسطرة.

كما تبين من خلال فيديو بثه المركز على صفحته الرسمية تكرار استعمال الأدوات الطبية الجراحية لعدة مرات مع أنها مُعدة للاستعمال لمرة واحدة فقط لاغير، كما عُثِرَ على أدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدلية، فيما الحجرات الإيوائية بحاجة إلى صيانة ضرورية ولوحظ أيضاً عدم الاهتمام بالطرق الوقائية لموظفي قسم العناية الفائقة، منها عدم ارتداء غطاء الأحذية، ما يُعرف بالــــ (Cover shoes).

ورصد الفريق المكلف حالة حجرة التعقيم داخل المصحة التي لا تتوفر بها الاشتراطات الصحية، علاوةً على عدم وجود موافقة من الجهات المختصة لتشغيل قسم الأشعة بالمصحة المعنية والتراخيص الطبية منتهية الصلاحية، فيما لا تتطابق الصيدلية الاشتراطات من حيث الموقع و مبنى الصيدلية و ترتيب الأدوية داخلها مع عدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا داخل المصحة، ناهيك عن أن أُذونات المزاولة غير متوفرة عند بعض الموظفين والترخيص التجاري غير موجود.

كما أثبت الفريق في المقابل بعض النواحي الإيجابية منها أن النظافة العامة مقبولة والمختبر داخل المصحة جيد، فيما خلصت نتائج التفتيش على المصحة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات، فأعطيت التوصيات بقفل المصحة وإحالة تقريرها إلى النيابة العامة وجهاز الحرس البلدي على سبيل الإجراء الضبطي، كما تم قفل الصيدلية و غرفة التعقيم و المخزن من قبل الحرس البلدي ومصادرة الأدوية والمعدات المنتهية الصلاحية من قبل الحرس البلدي.

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