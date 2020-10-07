“بويصير” نحتاج إلى 2 مليار سنويا للتعاون الصحي وربط الليبيين بالتأمين الطبي التركي

قال محمد بويصير، المحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق”، “أمضيت نصف ساعة مساء أمس في حساب تكاليف اتفاقية تأمين صحي مشترك مع تركيا بالنسبة للدولة، وجدت أن 500 مليون دولار تدفعها الميزانية العامة تغطى كافة المواطنين الليبيين من رأس اجدير إلى مساعد ومن قصر حمد إلى أم الأرانب”، على حد قوله.

وأضاف «بويصير» المقيم في ولاية تكساس الأمريكية، كتب على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: ” وأضفت إليها مثلها (احتياطى حسابي) فوصلت إلى مليار دولار سنويا وهي بلا شك أقل كثيرا مما تتكبده ليبيا الآن”، بحسب كلامه.

وتابع؛ “فإذا أضفنا على ذلك مبلغ مماثل يخصص للتعاون بين الطرفين للتطوير الفعلي للنظام الصحي في ليبيا يصل المبلغ لملياري دولار”، مردفًا؛ “وهذا أقل من نصف ما ينفق الآن وبدون جدوى”، وفقًا لتعبيره.

وكان «بويصير»، قد دعا فائز السراج، رئيس “المجلس الرئاسي” في منشور سابق، إلى إبرام اتفاق جديد مع تركيا، خلال زيارته لأنقرة، قائلًا: “طالما هناك وفد حكومى فى أنقرة، وباعتبار أن التعاون بين البلدين سيسمح برفع شرط الحصول على تأشيرة دخول تركية لليبيين منتصف الشهر، لماذا لا يطرح المهندس فايز على الحكومة التركية، مقابل المشاريع التى ستمنح لها فى ليبيا، فتح الاشتراك الجماعي لليبيين فى التأمين الصحى التركي SGK المخصص للأجانب المقيمين والذي يتطلب سداد مبلغ لا يتعدى 100 دولار شهريا لكل مشترك وزوجته وأطفاله تحت 21 عام مقابل علاج مجانى تماما وأدوية مخفضة الثمن ” وفق قوله.

وأضاف قائلاً: “يمكن للحكومة أان تتحمل نصف المبلغ ويتحمل المواطن النصف الآخر بالسعر الرسمى أى سبعين دينار فى الشهر، ويشترط على التأمين الحكومى التركى افتتاح عيادات مشتركة مع التأمين المحلى فى ليبيا، حيث يذهب إليها المشترك اذا مرض او للكشف الدورى فإن أمكن علاجه محليا كان بها، وإن اضطروا لنقله إلى مستشفى في تركيا يكون ذلك بدون أى مصاريف على المريض حتى يتم علاجه .. هى يا مهندس فايز: جيب معاك هذا الاتفاق من أنقرة، فالناس الى تبهدلت وفلست من مصاريف العلاج فى حاجة إليه “وفق قوله.