جمال الحاجي: يجب تحميل «شكشك» مسؤولية هروب «محمد هيثم» من العدالة

أكد الناشط السياسي، جمال الحاجي، أنه يجب تحميل ديوان المحاسبة الذي يترأسه خالد شكشك، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، مسؤولية هروب وكيل وزارة الصحة بـ«حكومة الوفاق» محمد هيثم من العدالة.

وقال الحاجي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لماذا لم يسلم ديوان المحاسبة «شكشك» ملف فساد وكيل وزارة الصحة، محمد هيثم إلى مكتب النائب العام”.

وأضاف “ستستمر المتابعة لهذا التواطؤ الغريب، أين رجال الديوان المخلصين؟ يجب تحميل شكشك مسئولية هروب محمد هيثم من العدالة”.

جدير بالذكر أن مدير النيابة العسكرية طرابلس، أيوب العجيلي أمبيرش، قد أمر في وقت سابق جهاز «مليشيا» الردع ومكافحة الجريمة المنظمة، بضبط وإحضار وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد هيثم إلى جانب 5 آخرين على خلفية قضايا فساد.

وأشارت النيابة إلى قرار الضبط جاء بالإشارة إلى التحقيقات الجارية في القضية رقم 79/2020 م م ع المتعلقة بالتجاوزات المالية وإهدار المال بجهاز الطب العسكري في طرابلس، وبناء على ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات مع مدير عام جهاز الطب العسكري.

وأكدت النيابة، إنها أمرت بضبط وإحضار المذكورين أعلاه وإحالتهم إلى النيابة الجزئية العسكرية بالعاصمة طرابلس لارتكابهم مخالفات فساد وإهدار مال عام.

وكان وكيل وزارة الصحة بـ”حكومة الوفاق” محمد هيثم، قد صرح في وقت سابق بأنه لم يرد على الاتهامات الموجهة إليه، واكتفى بالرد بالمشروعات الفعلية، تاركاً المجال للجهات الرقابية للقيام بعملها، وفق قوله.

وأضاف “هيثم” في تصريحات صحفية، أنه: “على استعداد لتلقي ملاحظات الجهات الرقابية والتي تعاملنا معها مسبقا بشكل تام وفي تجاوب كامل، وتعرضت لمحاولة اغتيال سياسي بعد وقت قليل من خروجي من اجتماع طارئ مع رئيس المجلس الرئاسي” على حد قوله.

وتابع “هيثم” الذي غادر طرابلس إلى تركيا، مع انطلاق حراك 23 أغسطس الماضي: “رغم حملات التشويه لن نبيع وطننا وذممنا ففي كل حي وشارع هناك ليبيون شرفاء، وقد وجدت صعوبة في التوصل لتنفيذ المرحلة النهائية لخطة مكافحة كورونا بسبب العراقيل ورغم ذلك كل المراحل المهمة قد أنجزت” على حد زعمه.