«الشاطر»: كنا دولة موحدة فعدنا إلى تكريس «التقسيم»

قال عضو المجلس الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، “استمعت إلى بيان الجولة الثانية لمحادثات بوزنيقة، وتأكدت أننا لا نصنع الاستقرار وإنما المزيد من التأزيم”.

وأضاف «الشاطر»، في تغريدة له عبر حسابه بـ”تويتر”، “تاكدت أننا نبتعد كل يوم عن ثقافة العصر الحديث ومعطيات”، مردفًا أن “الدول تتوحد في فضاءات ونحن كنا دولة موحدة فعدنا إلى تكريس التقسيم”، خاتمًا؛ ” تفاهمات بوزنيقة عودة للتقسيم”.

وكان «الشاطر»، قد زعم في تغريدة سابقة، أن “الحوارات السياسية الحالية التي تستضيفها مدينة بوزنيقة المغربية بين مجلسي (النواب والاستشاري)، والمزمعة في العاصمة السويسرية جنيف جميعها تستهدف تحالف الوفاق مع تركيا”.