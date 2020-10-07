السيطرة على حريق سيارات في منطقة غوط الشعال

أخمد أفراد هيئة السلامة الوطنية طرابلس حريقا شب في عدد من السيارات في شارع 10 المحرقة بمنطقة غوط الشعال في العاصمة.

وأتى الحريق على سيارتين بالكامل، مما تسبب في تدميرهما تماما، لكن أفراد الهيئة تمكنوا من منع انتشار النيران إلى المنطقة المجاورة، حسب الصور التي نشرتها صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتبين أن إحدى السيارات المحترقة، «مرسيدس»، كانت تحمل نحو 21 جالونا من وقود «البنزين»، مما أدى إلى كبر حجم الحريق، إضافة إلى الوقود الموجود أصلا في خزانات السيارات.

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