بن شرادة: العائق الأكبر أمام البرلمان أنّ أغلبية الأعضاء غير مُلزمين بما خرجت به مشاورات بوزنيقة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إنّ المادة 15 من الاتفاق السياسي تنصُّ على التشاور بين مجلس الدولة على المناصب السيادية.

بن شرادة أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنّ مخرجات الحوار ليست ملزمة، لافتًا إلى أنّ الجلسات هي للتوافق على بعض المعايير، خاصّة أن الفقرة الثانية من المادة 15 في الاتفاق السياسي، تنصّ على أنّ ثلثي البرلمان+ 1 يجب أن يصوّتوا في حالة الإعفاء أو التنصيب، في حين أنّ نحو 90%من الأعضاء غير راضين عن المشاورات التي تُجرى في المغرب.

وأوضح أنّ العائق الأكبر أمام البرلمان هو أن أغلبية الأعضاء غير ملزمين بما خرجت به مشاورات بوزنيقة، مبيّنًا أنّ اللائحة الداخلية للبرلمان تتطلّب اجتماعه في جلسة صحيحة، وذلك من الصعب حدوثه.

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