بوغدانوف يبحث مع مدير مؤسسة برازافيل التسوية في ليبيا

ليبيا – بحث المبعوث الخاصّ للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أمس الثلاثاء التسوية في ليبيا مع مدير “مؤسّسة برازافيل” جان-إيف أوليفييه.

بيان الخارجية الروسية قال وفقًا لوكالة”سبوتنيك” الروسية: “إنه جرى خلال المحادثة تبادل جدي للآراء حول موضوع حلّ الوضع في ليبيا مع التركيز على تقديم مساعدة فعالة في تعزيز حوار سياسي ليبي شامل من جانب المجتمع الدولي، ووفق صيغة برلين ودور الوسيط الفعال الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي”.

يشار إلى أنّ “مؤسسة برازافيل” هي المنظمة غير الحكومية الدولية المتخصّصة في حفظ السلام في أفريقيا.