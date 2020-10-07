في استهانة بحياة المواطنين.. مصحة الفؤاد تستخدم مواد تشغيل وأدوية ومعدات منتهية الصلاحية

قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، رفقة نقطة جهاز الحرس البلدي، بجولة تفتيشية علي المصحات والمراكز الطبية داخل بلدية عين زارة منطقة السبعة، ومنها مصحة الفؤاد لأمراض القلب والشرايين.

وقال المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن هناك تهاون واستهتار بحياة المواطنين في مصحة الفؤاد لأمراض القلب والشرايين، التي تستخدم مواد تشغيل وأدوية ومعدات منتهية الصلاحية داخل غرف العمليات والقسطرة وإعادة تدوير واستخدام لمعدات مستخدمة سابقا لمرضى أخرين.

وأضاف المركز أنه خلال الجولة التي قام بها الفريق المكلف بمتابعة المصحات والمستشفيات بعين زارة تم ملاحظة قيام مصحة الفؤاد لأمراض القلب والشرايين بالتخلص من النفايات الطبية بطريقة غير صحيحة، وتم العثور فيها على معدات منتهية الصلاحية في مخزن المعدات الطبية وحجرة التعقيم، وأدوية ومعدات منتهية الصلاحية في حجرة القسطرة، بالإضافة لتكرار استعمال أدوات طبية جراحية لعدة مرات مع أنها مُعدة للاستعمال مرة واحدة فقط.

وتابع المركز أنه تم العثور في صيدلية مصحة الفؤاد لأمراض القلب والشرايين على أدوية منتهية الصلاحية، مبينا أن هناك حجرات ايوائية تحتاج إلى صيانة بالمصحة، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالطرق الوقائية لموظفي قسم العناية الفائقة وهو عدم ارتداء غطاء الأحذية (Cover shoes).

وأشار المركز إلى أن حجرة التعقيم داخل المصحة لا تتوفر بها الاشتراطات الصحية، لافتا إلى عدم وجود موافقة من الجهات المختصة لتشغيل قسم الأشعة بالمصحة، كما أن التراخيص الطبية منتهية الصلاحية، وأن الصيدلية غير مطابقة للاشتراطات من حيت الموقع ومبنى الصيدلية وترتيب الأدوية داخلها.

وأكد المركز أن مصحة الفؤاد لأمراض القلب والشرايين تتهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى عدم توفر أُذونات المزاولة عند بعض الموظفين بالمصحة، وعدم وجود الترخيص التجاري لها، لافتا إلى وجود حالة من الإهمال بالنظافة العامة داخل المصحة.

وقرر المركز غلق المصحة وإحالة تقريرها للنيابة العامة وجهاز الحرس البلدي كإجراء ضبطي، كما قرر غلق الصيدلية وغرفة التعقيم والمخزن، ومصادرة الأدوية والمعدات المنتهية الصلاحية من قبل الحرس البلدي.

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