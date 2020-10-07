برلماني: نرحب بأي خطوة للتقارب حتى وأن جاءت متأخرة

أعرب عضو مجلس النواب الموازي بطرابلس أبوبكر سعيد، عن ترحيبه بأي خطوة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وقال سعيد، :”بعد حوالي 5 أعوام تَفَطَّنَ زملائنا من شارك في لقاءات أبوزنيقة المغربية أن هناك اتفاق سياسي موقع في 17 ديسمبر 2015م ويحوي مادة رقمها 15 تتعلق بتسمية المناصبالسيادية ، وكأنهم لم يسمعوا عنها إلا في 2020، هم أنفسهم من عرقل الاتفاق السياسي طيلة الأعوام الماضية، واليوم ها هم يتفقون على تقسيمها وفقًا لشروطهم ومعاييرهم، ومع تحفظنا لمثل هذه اللقاءات غير الشرعية، لكن في النهاية أي خطوة للتقارب أعتبرها جيدة حتى وأن جاءت متأخرة أعوام”، بحسب تعبيره.