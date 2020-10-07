جمعيات فرنسية : جائحة كورونا تسببت في إفقار مليون فرنسي

اهتمت الصحف اليوم باختتام الجولة الثانية من اجتماعات بوزنيقة في المغرب والتوقيع على مسودة اتفاق لشغل المناصب السيادية بين طرفي النزاع في ليبيا. السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين في مدينة ليموج الفرنسية بحوزتهما عشرات آلاف اليوروهات متبقية من ثروة معمر القذافي. في الصحف كذلك: تبعات وباء كورونا الاقتصادية والاجتماعية على الأشخاص في أفريقيا وفي فرنسا، وردود غاضبة وأخرى معتدلة حول خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الانعزال الإسلامي في فرنسا.

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