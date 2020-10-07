باشاآغا يلتقي وفد من أعيان قبيلة المقارحة في طرابلس

ليبيا – التقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الثلاثاء وفد من أعيان ومشائخ قبيلة المقارحة.

أعضاء الوفد أكّدوا خلال لقاء باشاآغا بهم في ديوان الوزارة بطرابلس -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة- على ضرورة ترسيخ مبدأ التعاون والمصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين تحت كلمة واحدة، ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد طيلة السنوات الماضية.

من جهته رحّب باشاآغا بهذه المبادرة التي من شأنها قطع الطريق أمام من وصفهم بـ”المتربّصين وزارعي الفتن ومدبري المكائد” بين كافّة الليبيين.

وطمأن باشاآغا أعضاء الوفد بأنّ قبيلة المقارحة جزء لا يتجزّأ من كافّة المكونات والقبائل الليبية دون تمييز أو جهوية.

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