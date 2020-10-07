«موقع رادار الإيطالي»: طائرة شحن تركية تهبط ليلا في قاعدة الوطية وتعود صباحا

قال موقع إيتاميل رادار الإيطالي، اليوم الأربعاء، إن “طائرة تابعة للقوات الجوية التركية من طراز Lokcheed C-130E (رقم التسجيل 71-01468)، غادرت الليلة الماضية من قاعدة قيصري الجوية في تركيا، وهبطت في قاعدة الوطية الجوية، غرب ليبيا”.

وأضاف الموقع الإيطالي، أنه “حوالي الساعة 09:15 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي صباح اليوم الإربعاء غادرت الطائرة القاعدة الجوية الليبية عائدة إلى تركيا”.

وكان موقع إيتاميل رادار، قد ذكر أمس “أنه في الأسبوع الماضي، “قمنا بتتبع طائرة بوينج RC-135U التابعة للقوات الجوية الأمريكية، وهي تقوم بمهمة مراقبة قبالة غرب ليبيا”، لافتًا إلى أنه اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر “تقوم نفس الطائرة بمهمة مماثلة هذه المرة قبالة الساحل الليبي بأكمله”.

وأضاف غادرت الطائرة البوينغ (رقم التسجيل 14849-64، إشارة الإتصال HOOCH09) هذا الصباح، القاعدة البحرية سودا باي، في جزيرة كريت اليونانية، باتجاه الجنوب في الساعة 07:21 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، مُرسلة الرمز السداسي المزيف (89FF8C).

وأوضح الموقع، أن “الطائرة الأمريكية قامت بمهمتها الاستطلاعية قبالة بنغازي، ولكن أيضًا فوق خليج سرت، محلقة دائمًا في المجال الجوي الدولي”، مستطردًا أن “قامت الطائرة أيضًا بطلعة قبالة طرابلس، قبل أن تعود للقيام بمهمتها في شرق ليبيا”.