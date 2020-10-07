طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها صبراتة ومصراتة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 488 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت صبراتة ثانيا بـ 65 حالة، ثم مصراتة بـ54 حالة، و46 حالة في غريان، و35 حالة في بنغازي، و29 حالة في جنزور، و27 حالة في الزنتان، و24 حالة في كل من الككلة والخمس، و22 حالة في باطن الجبل، و20 حالة في صرمان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

واكتشفت 19 حالة في كل من زوارة والزاوية المركز، و14 حالة في كل من سواني بني آدم وزليتن، و 16 حالة في الرجبان، و15 حالة في الزاوية الغرب، و12 حالة في كل من النواحي الأربع والعجيلات، و11 حالة في كل من مزدة وغدامس، و10 حالات في الماية.

إضافة إلى 8 حالات في كل من ترهونة والمعمورة، و6 حالات في كل من يفرن وكاباو والجفارة، و5 حالات في الزاوية الجنوب، و4 حالات في السبيعة، و3 حالات في كل من وازن وزلطن والأصابعة والمنشية الجميل والبريقة والواحات والكفرة والعواتة وخليج السدرة، وحالتين في كل من الحوامد وقصر الأخيار ودرنة، وحالة في كل من القره بوللي والعوينية وتازربو والحرابة والمرج.

وتماثل للشفاء 421 مصابا، من بينهم 303 حالات في طرابلس، و16 حالة في الحوامد، و9 حالات في غريان، و25 حالات في قصر الأخيار، و8 حالات في تازربو، و7 حالات في الزاوية المركز، و16 حالة في الواحات، و11 حالة في الزنتان، و3 حالات في الكفرة، و19 حالة في زليتن، و4 حالات في مصراتة.

وفي حين توفى 6 مصابين، بواقع حالتين في ترهونة، وحالة في كل من بنغازي والزاوية المركز والسبيعة والكفرة.

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