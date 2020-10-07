كاتب بريطاني: تركيا يمكن أن تعرقل الوفاء بتعهدات «برلين 2»

أكد الكاتب البريطاني في الشؤون الدبلوماسية، باتريك وينتور، أن قيمة الالتزام بالتعهدات في اجتماع «برلين 2» الافتراضي حول ليبيا، مرهون بالتزام القوى الخارجية، بما في ذلك تدخل تركيا الذي يُمكن أن يعرقل جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة، تمهيداً لإنهاء الصراع الذي استمر سنوات بين «حكومة الوفاق»، والجيش العربي الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال وينتور، في تقرير بصحيفة «ذا غارديان» البريطانية: “الصراع الليبي يتعدّى الصراع الداخلي طويل الأمد على السلطة، ليكون جزءاً من «نزاع جيوسياسي» أوسع بين القوى الخارجية، خاصة تركيا التي تدعم حكومة «الوفاق» في العاصمة طرابلس، و«روسيا» التي تقف مع «حفتر»، في وقت يتزايد فيه تأثير السياسة الخارجية الحازمة على الدول بدءاً من شرق المتوسط إلى أذربيجان”، على حد تعبيره.

وأضاف “قبل اجتماع برلين، ضاعف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزامه العسكري والسياسي تجاه حكومة «الوفاق»، ما يُقلّل فرص انسحاب القوات التركية من الأراضي الليبية ووعد أردوغان، في اجتماع وزاري رفيع المستوى بين «حكومة الوفاق» والحكومة التركية في إسطنبول الأحد الماضي، بتوسيع الاستثمار في ليبيا”.

وتابع “في نوفمبر الماضي، وقعت تركيا مع الوفاق، اتفاقية للتنقيب عن النفط تتعارض مع حقوق اليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، وتوسطت ألمانيا، التي استضافت الاجتماع الافتراضي، أيضاً بين تركيا واليونان، ومنعت الاتحاد الأوروبي حتى الآن من فرض عقوبات على تركيا لإرسالها سفن استكشاف مدعومة عسكرياً إلى المياه اليونانية والقبرصية، كما عُرض على تركيا إجراء محادثات حول اتحاد جمركي حديث مع الاتحاد الأوروبي إذا وافقت على الوساطة حول حقوق التنقيب”.

وواصل “نظراً للقدرات العسكرية المتدنية لـ«حكومة الوفاق»، فإن أردوغان هو الشريك الرئيسي في العلاقة، ويُمكنه استخدام الاتفاقية مع الوفاق، وسيلة ضغط في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، حيث أشار حلفاؤه في اجتماع إسطنبول إلى أنه يرغب في أن يُعيد رئيس الوزراء الليبي فائز السراج النظر في خطّته للاستقالة في نهاية الشهر الجاري، الخطوة التي يبدو أنها أشعلت فتيل معركة على السلطة في غرب ليبيا، الذي تُسيطر عليه الوفاق”.

واستطرد “تتمحور معظم الخلافات بين الأطراف الليبية حول التوصّل إلى إجماع على توزيع عادل لعائدات النفط في جميع أنحاء البلاد، إذ يتعيّن على شرق ليبيا، أين يقع العدد الأكبر من حقول النفط الكبيرة، إرسال عائدات النفط عبر مؤسسة النفط الوطنية الليبية إلى البنك المركزي لتوزيعها في جميع أنحاء البلاد، ليُنفق جزء كبير منها على رواتب القطاع العام”.