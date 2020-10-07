«مكافحة الأمراض»: 1045 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 6 أشخاص وشفاء 421 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (213).

واستلم المركز عدد (4339) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (2350) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (145) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (940) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (68) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (182) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (88) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (160) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (91) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (2) عينات، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3294) عينة سالبة، عدد (1045) عينة موجبة (705 جديدة + 340 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 348 حالة جديدة

عدد 140 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 35 حالة جديدة

3.الجفارة

عدد 6 حالة جديدة

4.العجيلات

عدد 6 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

5.الماية

عدد 10 حالة جديدة

6.النواحي الأربع

عدد 4 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

7.المعمورة

عدد 8 حالة جديدة

غريان

عدد 20 حالة جديدة

عدد 26 حالة مخالطة

9.صبراته

عدد 61 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

جنزور

عدد 19 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

11.الزاوية المركز

عدد 11 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

12.صرمان

عدد 15 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

13.زليتن

عدد 6 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

14.مصراتة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 53 حالة مخالطة

15.العواتة

عدد 3 حالة جديدة

16.غدامس

عدد 11 حالة مخالطة

17.الزاوية الغرب

عدد 14 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

الخمس

عدد 14 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

19.الكفرة

عدد 3 حالة جديدة

20.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

21.المرج

عدد 1 حالة جديدة

22.درنة

عدد 2 حالة جديدة

23.البريقة

عدد 3 حالة جديدة

24.الواحات

عدد 3 حالة مخالطة

25.خليج السدرة

عدد 3 حالة جديدة

26.السبيعة

عدد 4 حالة جديدة

27.قصر الأخيار

عدد 2 حالة جديدة

28.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

29.الككلة

عدد 1 حالة جديدة

30.الزاوية الجنوب

عدد 5 حالة جديدة

31.الاصابعة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

32.ترهونة

عدد 8 حالة جديدة

33.الرجبان

عدد 13 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

34.الحوامد

عدد 2 حالة جديدة

35.كاباو

عدد 6 حالة جديدة

36.وازن

عدد 3 حالة جديدة

37.زلطن

عدد 3 حالة جديدة

38.سواني بني ادم

عدد 14 حالة جديدة

39.يفرن

عدد 6 حالة جديدة

40.الزنتان

عدد 3 حالة جديدة

عدد 24 حالة مخالطة

41.الحرابة

عدد 1 حالة جديدة

42.مزدة

عدد 11 حالة جديدة

43.العوينية

عدد 1 حالة جديدة

44.القره بوللي

عدد 1 حالة جديدة

45.زوارة

عدد 19 حالة مخالطة

46.باطن الجبل

عدد 22 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 421 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 303 حالة في طرابلس

2.عدد 16 حالة في الحوامد

3.عدد 9 حالات في غريان

4.عدد 25 حالات في قصر الاخيار

5.عدد 8 حالات في تازربو

6.عدد 7 حالات في الزاوية المركز

7.عدد 16 حالة في الواحات

8.عدد 11 حالات في الزنتان

عدد 3 حالات في الكفرة

10.عدد 19 حالات في زليتن

11.عدد 4 حالات في مصراته

تفاصيــــــل الــــ ( 6 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في بنغازي

2.عدد 2 حالة في ترهونة

عدد 1 حالة في الزاوية المركز

4.عدد 1 حالة في السبيعة

5.عدد 1 حالة في الكفرة

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 39513

2.الحالات النشطة : 16074