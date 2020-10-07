الكهرباء تستنكر تواصل الاعتداءات على مكونات الشبكة

أعربت الشركة العامة للكهرباء، عن استنكارها لتواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها والتي ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في أكثر من منطقة مما تسبب في معاناة إضافية للشركة.

وأوضحت الشركة، أن اخر هذه الأعمال كانت قيام مجموعة خارجة على القانون بسرقة أسلاك 11 ك ف على خط خلة فارس الوقود مسافة 1650 متر وكسر ثلاثة أعمدة، وكذلك سرقة أسلاك على خط الباعيش تفريعة الحبايبية مسافة 1000 متر، الأمر أدى إلى تكرار حالات فصل الكهرباء وانقطاعه عن عدد كبير من المواطنين القاطنين في هذه المناطق.