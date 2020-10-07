شركة الكهرباء «طرابلس»: ازدياد أعمال السرقة لخطوط الشبكة يضاعف معاناتنا

أكدت الشركة العامة للكهرباء «طرابلس» أن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها تتواصل، حيث ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في أكثر من منطقة، ما تسبب في معاناة إضافية للشركة.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها: “وسط مشاهد أعمال السرقة يتفقد رجال الشركة العامة للكهرباء خطوط التوزيع التي تعرضت للنهب والسرقة، وهم يتنادون مرة أخرى لإصلاح ما يمكن إصلاحه من الأضرار التي لحقت بهذه الخطوط”.

وأضافت “اعتدت على الخطوط مجموعة خارجة عن القانون والذين مازالوا يعملون جاهدين على إلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية لتحقيق مصالح شخصية من خلال سرقة الكوابل والاسلاك والمعدات الكهربائية الأمر الذي تسبب ويتسبب في قطع التيار الكهربائي على أحياء بكاملها وإغراقها في ظلام دامس ولساعات طويلة بسبب هذه الأعمال اللامسؤولة”.

وتابعت “كان آخر هذه الاعتداءات قيام مجموعة خارجة على القانون بسرقة أسلاك 11 ك ف على خط خلة فارس الوقود مسافة 1650 متر وكسر ثلاثة أعمدة”.

وأشارت إلى سرقة أسلاك على خط الباعيش تفريعة الحبايبية مسافة 1000 متر، الأمر أدى إلى تكرار حالات فصل الكهرباء وانقطاعه عن عدد كبير من المواطنين القاطنين في هذه المناطق.