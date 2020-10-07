«بلدي غدامس» يصدر تنويها بشأن الزيادة «المخيفة» في إصابات «كورونا» بالمدينة

أصدر المجلس البلدي غدامس تنويها بشأن الزيادة «المخيفة»، حسب وصفه، في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة من المخالطين.

ودعا المجلس المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر والاحتياط حسب التنويه المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

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وطالبهم بـ«تجنب التجمعات الخاصة والمناسبات الاجتماعية، وتطبيق الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وتطهير الأيدي بصورة متكررة يوميا، وعدم ارتياد المقاهي والمطاعم، والالتزام بحظر التجمعات الشبابية».

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 11 حالة في غدامس.

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