تواصل امتحانات طلاب كلية الهندسة النفطية بزلة

تتواصل الامتحانات النهائية لطلبة وطالبات كلية الهندسة النفطية بزلة جامعة الجفرة لإتمام العام الجامعي 2019 بمختلف الاقسام بمشاركة 112 طالب وطالبة من مختلف المناطق الليبية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وقد اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة ، الكشف اليومي على الطلاب وارتداء الكمامات ومسافات التباعد بين الطلاب وتعقيم القاعات وكافة مرافق الكلية بحضور فريق متخصص من لجنة التقصي والرصد لمجابهة وباء كورونا كوفيد 19.

واعدت لجنة الامتحانات ومجابهة كورونا نموذج لإعداد تقرير فحص ظاهري للحالة الصحية للطلاب ومدى الجاهزية من الناحية الوقائية لإجراء امتحان لأي طالب وكذلك لغير الطلاب وفي حالة وجود اية حالة اصابة يتم عزلها وتستمر الامتحانات.