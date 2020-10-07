ليبيا تعتذر عن رئاسة جامعة الدول العربية

قدمت ليبيا، أمس الثلاثاء، اعتذارها عن رئاسة مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة للوفاق، محمد القبلاوي، فإن مندوب ليبيا بالجامعة العربية صالح الشماخي أبلغ رسميا الأمانة العامة اعتذار ليبيا عن رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، مشيرا إلى أن ليبيا تتطلع لرئاسة مجلس الجامعة في ظروف أفضل وتتمسك بحقها في الرئاسة وفقا للنظام الداخلي وحسب الترتيب المعمول.

ويأتي اختيار ليبيا لرئاسة الدورة الحالية (154) للجامعة العربية، استنادا لنص المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة والتي تمنح الرئاسة وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول، كما تنص المادة السادسة، على أنه “إذا تعذر على رئيس المجلس على المستوى الوزاري مباشرة أعمال الرئاسة، أسندت الرئاسة الوقتية لمندوب الدولة التي لها رئاسة الدورة التالية”.

يشار إلى أن اعتذار ليبيا هو السادس، بعد تخلي فلسطين عن رئاستها، واعتذار كل من قطر وجزر القمر والكويت ولبنان عن استكمال هذه الرئاسة.

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