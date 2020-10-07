وزير الخارجية البريطاني: على الأطراف الليبية استغلال أي فرصة لتحقيق السلام

دعا دومينيك راب، وزير الخارجية والتنمية البريطاني، الأطراف الليبية إلى استغلال أي فرصة للتحقيق السلام في البلاد.

وأكد راب، أن لندن تقف إلى جانب كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش ووزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، من أجل الإيفاء بالالتزامات التي جرى الإعلان عنها عقب اجتماع برلين في الخامس من أكتوبر الحالي.

وكان المشاركون في مؤتمر برلين 2، قد أكدوا دعمهم للتنفيذ السريع لإقامة منطقة منزوعة السلاح في سرت وحولها والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، لافتين إلى التزامهم بمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وشدد المشاركون في الاجتماع المعقود على المستوى الوزاري بشأن ليبيا بهامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية ضمان الفتح الكامل وغير المشروط للنفط، مؤيدين اعتزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استئناف المحادثات الليبية.

ونادى المشاركون بإطلاق عملية سياسية شاملة تمثيل جميع المكونات السياسية والاجتماعية الليبية بإطار برلين، واستمرار الهدنة، كما جاء على لسان مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة “ستيفاني ويليامز خلال مؤتمر صحفي بالخصوص مع الصحفيين عبر دائرة تليفزيونية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

كما دعا المشاركون جميع الأطراف الليبية إلى بناء توافق في الآراء للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى انتخابات من شأنها أن تعيد الشرعية الديمقراطية مؤكدين على ضرورة الوقف الفوري للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا.

ورحب المشاركون باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2542 لسنة 2020، الذي ينص على تعيين مبعوث خاص جديد ورئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومنسق للبعثة، مشددين على ضرورة اغتنام الفرصة التي أوجدتها التطورات الإيجابية خلال الأسابيع القليلة الماضية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.