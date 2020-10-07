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ميناء طبرق يستعد لشحن 3000 طن خردة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة أظهرت توقع إدارة ميناء طبرق البحري وصول عدد من البواخر التي تحمل على متنها حاويات مختلفة.

وتتوقع إدارة الميناء وصول السفينة فيكتورهال التابعة للوكيل الملاحي البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 212 حاوية بضائع متنوعة، إضافة للسفينة فريندشيب التابعة للوكيل الملاحي الحريقة كمبوت لنقل 3 آلاف طن من الخردة.

وكان ميناء طبرق قد استقبل خلال الفترة الماضية السفينة فورتونا التابعة للوكيل الملاحي الريان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 13.2 طنا من القمح السائب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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