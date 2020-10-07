«بلدي غدامس» يصدر 4 تعليمات بعد الزيادة «المخيفة» في إصابات كورونا

أصدر المجلس البلدي غدامس، بيانًا حمل تنويهًا هامًا بسبب ما وصفه بـ “الزيادة المخيفة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة من المخالطين”.

ودعا المجلس المواطنين، في البيان، المنشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء. إلى “توخي أقصى درجات الحذر والاحتياط.

وطالب البيان، بضرورة “تجنب التجمعات الخاصة والمناسبات الاجتماعية، وتطبيق الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وتطهير الأيدي بصورة متكررة يوميا، وعدم ارتياد المقاهي والمطاعم، والالتزام بحظر التجمعات الشبابية”.

جدير بالذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 11 حالة في غدامس.