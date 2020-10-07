تلويح باستقالات داخل بلدية الجفرة احتجاجا على الظروف المعيشية

علمت بوابة افريقيا الاخبارية أن أعضاء المجلس التسييري لبلدية الجفرة، يعتزمون تقديم استقالتهم الجماعية احتجاجا على تدهور الظروف المعيشية بكافة مناطق البلدية.

وقالت مصادر خاصة لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية بالجفرة، إن الظروف المعيشية السيئة والتي يتصدرها انقطاع الكهرباء والماء وانعدام وقود الديزل والطوابير والازدحام أمام المحطات، واغلاق العديد من المخابز وجفاف المحاصيل الزراعية وغيرها تعد من الاسباب الرئيسة لهذا الوضع.

وأشارت إلى أن عدد من المراكز الصحية وأقسام المستشفيات بمناطق بلدية الجفرة مهددة بالتوقف عن العمل.