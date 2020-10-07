الحراثي: ليبيا والتفريط في التكنوقراط الوطني إلى أين؟‏

رأى أستاذ العلوم السياسية جامعة بنغازي البروفيسور ميلاد الحراثي، أن ‏معظم دول “الربيع العربي” عانت من استبعاد كل التكنوقراط في دول عربية بعد تغير أنظمتها.

وقال الحراثي، في ورقة تحليلية بعنوان (ليبيا والتفريط في التكنوقراط الوطني إلى أين؟‏)، “إن هناك ‏إشكالية في التعامل مع أنصار الأنظمة السابقة والتفاعلات داخل الدول العربية، ‏ولكن اليوم نرى عودة إلى الاعتراف بهم كقوة مهنية قادرة أن تسهم في الأمن والاستقرار، ‏‏وبالأمس وصفوا بـ “الفلول” ورموز الأنظمة السابقة واليوم نشهد لهم بدور مهم وفي صدارة التفاعلات داخل هذه الدول وهو توجه يمثل الوطنية،‏ ولقد صُنف هؤلاء كرموز للأنظمة السابقة وشكلت خسارة مهنية كبرى لتلك الأنظمة الجديدة،‏ ولكن اليوم نرى عودة إلى الاعتراف بهم كقوة مهنية قادرة أن تسهم في الأمن والاستقرار وهو توجه يمثل العقلانية الوطنية”، على حد قوله.

وتابع الحراثي، :”‏السودان تحت حكم عمر البشير، وليبيا في عهد القذافي، وتونس في زمن زين العابدين بن علي، والجزائر إبان عصر عبد العزيز بوتفليقة، ‏هذه التفاعلات ستقود إلى جملة من التأثيرات منها الاستقرار المؤسسي، والحوكمة والحكامة والشراكة في بناء مؤسسات هذه الدول ، ‏في كل النظم المستقرة لا يتم فيها المساس بقوة التكنوقراط الوطني فيها، ومهما تغيرت نظم حكمها، ‏والقول بذلك يذهب إلى أن التفريط في التكنوقراط الوطني يعني أن هذه الدول سوف تحتاج إلى استيراد الخبير والاعتماد على الخارج‏، إذا العودة إلى إشراك كل التكنوقراط الليبي والذي تربي ونشأ خلال أربعين عاما هو مخزن خبراتي وطني لا يمكن تجاوزه لأنه مصدرا للأمن ‏والاستقرار”، بحسب تعبيره.