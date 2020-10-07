الحراثي: ليبيا والتفريط في التكنوقراط الوطني إلى أين؟‏

رأى أستاذ العلوم السياسية جامعة بنغازي البروفيسور ميلاد الحراثي، أن معظم دول “الربيع العربي” عانت من استبعاد كل التكنوقراط في دول عربية بعد تغير أنظمتها.
وقال الحراثي، في ورقة تحليلية بعنوان (ليبيا والتفريط في التكنوقراط الوطني إلى أين؟)، “إن هناك إشكالية في التعامل مع أنصار الأنظمة السابقة والتفاعلات داخل الدول العربية، ولكن اليوم نرى عودة إلى الاعتراف بهم كقوة مهنية قادرة أن تسهم في الأمن والاستقرار، وبالأمس وصفوا بـ “الفلول” ورموز الأنظمة السابقة واليوم نشهد لهم بدور مهم وفي صدارة التفاعلات داخل هذه الدول وهو توجه يمثل الوطنية، ولقد صُنف هؤلاء كرموز للأنظمة السابقة وشكلت خسارة مهنية كبرى لتلك الأنظمة الجديدة، ولكن اليوم نرى عودة إلى الاعتراف بهم كقوة مهنية قادرة أن تسهم في الأمن والاستقرار وهو توجه يمثل العقلانية الوطنية”، على حد قوله.
وتابع الحراثي، :”السودان تحت حكم عمر البشير، وليبيا في عهد القذافي، وتونس في زمن زين العابدين بن علي، والجزائر إبان عصر عبد العزيز بوتفليقة، هذه التفاعلات ستقود إلى جملة من التأثيرات منها الاستقرار المؤسسي، والحوكمة والحكامة والشراكة في بناء مؤسسات هذه الدول ، في كل النظم المستقرة لا يتم فيها المساس بقوة التكنوقراط الوطني فيها، ومهما تغيرت نظم حكمها، والقول بذلك يذهب إلى أن التفريط في التكنوقراط الوطني يعني أن هذه الدول سوف تحتاج إلى استيراد الخبير والاعتماد على الخارج، إذا العودة إلى إشراك كل التكنوقراط الليبي والذي تربي ونشأ خلال أربعين عاما هو مخزن خبراتي وطني لا يمكن تجاوزه لأنه مصدرا للأمن والاستقرار”، بحسب تعبيره.
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