حفتر يلتقي وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

التقى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر اليوم الأربعاء، وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مكتبه بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حسب بيان القيادة العامة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

يذكر أن الوفد زار أحد المواقع في مدينة سبها، أمس الثلاثاء، حيث التقى قادة منطقة سبها العسكرية، كما تفقد «مخزون ذري» وأجرى قياسات إشعاعية في المنطقة، حسب بيان إدارة التوجيه المعنوي التابعة لمنطقة سبها.

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