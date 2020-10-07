حملة تفتيشية على مخازن السلع التموينية بوادي الشاطئ

قام فريق من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب وادي الشاطئ للتفتيش، بحملة تفتيشية على (مخازن السلع التموينية ) الشاطئ.

وكشفت الحملة عن عددا من الجوانب السلبية داخل المخازن من حيث النظافة وعدم مطابقة التخزين للمواصفات القياسية وفساد كميات كبيرة من الاغذية وانعدام التهوية ، وتكدس اكياس السلع الغذائية على سطح الارض مباشرة تحت اشاعة الشمس مع وجود السوس والنمل والصراصير والفئران داخل المخازن.

وأكد المكتب الاعلامي ان فريق التفتيش وجد في المخازن ما يقارب من 42 الف شوال (كيس) من الارز تنتهي صلاحيته شهر نوفمبر 2020 وهو موجود منذ العام الماضي في المخازن وتقدر تكلفته المالية بحوالي مليون دينار.

وطالب المكتب بتعاون الأجهزة الأمنية و الضبطية (الشرطة -الحرس البلدي) بمنطقة وادي الشاطئ في إعدام هذه الكمية قبل ان تصل الى الجمعيات أو السوق السوداء، ودعا المواطنين إلى عدم شراء هذا الارز حفاظاً على سلامتهم .