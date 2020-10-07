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بومطاري يتابع أعمال اللجنة العليا لمشروع إصلاح المالية العامة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير المالية فرج بومطاري، سير عمل اللجنة العليا لمشروع إصلاح المالية العامة والتقارير الفنية وتقارير المتابعة ذات العلاقة بتنفيذ مراحل المشروع وبيان معدلات الإنجاز، إضافة لمناقشة الصعوبات التي تواجه فريق العمل والتي كان أهمها أثار وانعكاسات جائحة الكورونا فيروس.

من جهته أكد بومطاري على أهمية هذا المشروع الذي يضمن إعداد مشروع الميزانية وربط كافة القطاعات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة من خلال الشبكة الحكومية الآمنة.

وشارك بالاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت كل من مدير إدارة المتابعة ومدير إدارة الخزانة، ومدير إدارة الحسابات المكلف بالإضافة إلى مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية، والمدير العام لشركة تطوير ومدير المشروع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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