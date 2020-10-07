صيانة صمامات التدفق لمجمعات الآبار بحقل الفيل

تمكنت فرق الصيانة بشركة مليتة للنفط والغاز من إتمام عمليات الصيانة المبرمجة لصمامات التدفق لمجمعات الآبار بحقل الفيل.

وأفادت الشركة عبر منصتها الرسمية بأن الفرق الفنية قامت بالكشف والتأكد من أدائية صمامات التحكم في التدفق والخوانق لخطوط الآبار بالمجمع بي.

يشار إلى أن الشركة قامت بتسليم بلدية الواحات جالو ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا بعض المواد المخصصة لقسم العزل جالو.

ومن جهته تقدم السيد محمد اشكينه بجزيل الشكر والتقدير لشركة مليتة وحقل أبوالطفل على كافة جهودهم المبذولة وطالبهم بمضاعفتها خلال هذه الفترة الصعبة وعرض على مندوب الحقل كافة النواقص والصعوبات التي يواجهها مركز العزل وأضاف أن هذا المركز يقدم خدمة لمستخدمي هذه الحقول إذ يعد أقرب مرفق مختص للعلاج والكشف عن حالات الإصابة بالفيروس.

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