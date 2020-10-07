«داخلية الوفاق»: «باشاغا» يشرف بنفسه على تنظيم حفلة «يوم الشرطة»

قالت وزارة الداخلية بـ”حكومة الوفاق” إن وزيرها فتحي باشاغا شهد الـعروض الـنهائـية لـكراديـس مـنـتسـبي “الوزارة” استعداداً للاحتفال بيوم الشرطة الليبية، على حد قوله.

بيان “داخلية الوفاق” أشار اليوم الأربعاء، إلى أن “يوم الشرطة الليبية” يصادف يـوم غـد الـخـمـيس الـموافـق الـثامـن مـن أكـتوبـر، وسـيشارك فـي هـذا الـعـرض الـميـدانـي كـراديـس مـنـتسـبي وزارة الـداخـلـية، وفق البيان.

أضاف بيان “داخلية الوفاق” أنه: “تـخـلل الـعـرض الـعـسـكري الـذي أقـيـم بـمـقر الإدارة الـعامـة للـتـدريـب بـمـنـطقة صـلاح الـديـن لـوحـات تـعـبيريـة لـفرقـة وحـدة مـكافـحة الـشـغب ونـادي إتـحـاد الـشرطـة الـريـاضـي” وفق قوله.