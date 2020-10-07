تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا في غريان خلال 48 ساعة 

أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا ببلدية غريان تسجيل 75 إصابة جديدة، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، إضافة إلى تسجيل 15 حالة شفاء.

وقالت اللجنة في بيانها رقم 9، إنها تسلمت نتائج 182 عينة للكشف من مختبر غريان، بواقع 91 عينة يوم الأحد، ومثلها يوم الإثنين، وتبين من خلال التحاليل إيجابية 31 عينة الأحد الماضي، بواقع 15 حالة جديدة، و16 حالة مخالطة، إضافة إلى تسجيل 6 حالات شفاء.

كما أثبتت نتائج عينات يوم الإثنين إيجابية أربع وأربعين عينة، بينها 26 حالة مخالطة، و18 حالة جديدة، إضافة إلى تماثل 9 حالات للشفاء.

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