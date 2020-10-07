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«الثني» يصدر تعليماته المشددة بقبول جميع المنسبين والمحالين للقطاعات الحكومية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، تعليماته المشددة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة بقبول جميع المنسبين من قبل وزارة العمل والتأهيل والمحالين للقطاعات الحكومية عبر الآلية الواردة في الكتاب الذي عممه على كافة الوزارات.

القرار الذي اطلعت عليه “الساعة 24” اليوم الأربعاء، تضمن التوجيه بقبول جميع المنسبين وإنهاء كافة الإجراءات بشأن إعادة التنسيب عن طريق مكاتب العمل في البلديات، وفقاً للقرار المؤرخ بتاريخ 3 أكتوبر الجاري.

ووجه رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، نواب رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزراء المعنيين، ووكيل وزارة المالية المكلف بتسيير أعمال الوزارة، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة لتنفيذ القرار.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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